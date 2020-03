MÄRKTE-Ölpreis-Einbruch und Coronavirus lassen Asien-Börsen abrutschen

* Ölpreis bricht fast ein Drittel ein * Nikkei gibt 5,1 Prozent nach * Gold gefragt Frankfurt/Tokio, 09. Mrz (Reuters) - Die Folgen der Coronavirus-Epidemie und ein Einbruch des Öl-Preises haben die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten in Angst und Schrecken versetzt. Investoren flohen scharenweise in sichere Anlagehäfen wie Anleihen und den Yen. Ein am Wochenende begonnener Öl-Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland ließ den Preis für die Sorte Brent um mehr als 30 Prozent auf 31,02 Dollar je Barrel einbrechen. Das war der größte Rückgang seit Januar 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges. Am Freitag waren die Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse gescheitert. In Tokio büßte der Nikkei-Index 5,1 Prozent ein und ging mit 19.699 Punkten aus dem Handel. Die Börse in Shanghai gab drei Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen fiel 3,4 Prozent. In Südkorea brach der Index 4,2 Prozent ein. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans sank um 2,5 Prozent. "Die Größenordnung des Zusammenbruchs zeigt, dass jede Hoffnung auf eine vorübergehende Atempause vergebens war", sagte der Währungsstratege Sean Callow von Westpac. Investoren suchten Zuflucht im Gold, dessen Preis über die Marke von 1700 Dollar je Feinunze stieg. Auch US-Staatsanleihen waren gefragt. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent, die der 30-jährigen Staatsanleihen rutschte unter die Marke von einem Prozent. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 3,1 Prozent auf 102,22 Yen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.698,76 -5,1 Topix 1.388,97 -5,6 Shanghai 2.943,29 -3,0 CSI300 3.997,13 -3,4 Hang Seng 25.004,89 -4,4 Kospi 1.954,77 -4,2 Euro/Dollar 1,1443 Pfund/Dollar 1,3192 Dollar/Yen 102,07 Dollar/Franken 0,9223 Dollar/Yuan 6,9401 Dollar/Won 1.203,45 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)