MÄRKTE-Hoffnungen auf Hilfspakete stützen Asiens Börsen

Frankfurt/Sydney, 10. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf staatliche Konjunkturhilfen hat nach den Panikverkäufen vom Wochenauftakt am Dienstag für bessere Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Die steigende Zuversicht stützte die Anleiherenditen, der Ölpreis legte etwa acht Prozent zu. "Es wird lauter über abgestimmte Hilfen von Regierungen und Notenbanken geredet", sagte Rodrigo Catril, Devisenstratege bei der National Australia Bank. Er verwies dabei auf US-Präsident Donald Trump, der "bedeutende" Schritte angekündigt hatte, um die Wirtschaft zu stützen. Trump will sich im Tagesverlauf zu Details äußern. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei 0,9 Prozent fester bei 19.867,12 Punkten, nachdem er am Montag noch gut fünf Prozent abgesackt war. Die chinesischen Börsen legten ebenfalls zu. Verkauft wurden Anleihen; die Renditen der zehnjährigen US-Bonds verdoppelten sich auf 0,718 Prozent. Auch der Dollar erholte sich wieder, der Euro gab entsprechend 0,7 Prozent nach. Zum Yen kostete der Dollar mit 104,45 Yen 2,1 Prozent mehr. Bereits am Montag hatte die US-Notenbank Fed zusätzliches Geld in den Markt gepumpt. Investoren gehen davon aus, dass sie zudem nach der außerplanmäßigen Zinssenkung in der vergangenen Woche bei ihrer nächsten regulären Sitzung am 18. März nachlegt. In Europa steht diese Woche die Entscheidung der Europäischen Zentralbank ab. "Die Entscheidung Italiens, das ganze Land unter Quarantäne zu stellen, betrifft 15 Prozent der Wirtschaftsleistung Europas, was die EZB in eine führende Position bringt, die Folgen abzufedern", sagte Brian Martin, Volkswirt bei der Bank ANZ. "Wir erwarten, dass die Zinsen gesenkt werden, der Ausblick verbessert wird und Notfall-Liquiditätsstützen für kleine und mittlere Unternehmen auf den Weg gebracht werden." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.867,12 +0,9 Topix 1.406,68 +1,3 Shanghai 2.990,06 +1,6 CSI300 4.077,45 +2,0 Hang Seng 25.484,70 +1,8 Kospi 1.962,92 +0,4 Euro/Dollar 1,1348 Pfund/Dollar 1,3042 Dollar/Yen 104,72 Dollar/Franken 0,9358 Dollar/Yuan 6,9360 Dollar/Won 1.192,63 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)