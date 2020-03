MÄRKTE-Skepsis über US-Konjunkturprogramm drückt Asien-Börsen

Frankfurt, 11. Mrz (Reuters) - Wachsende Skepsis über das angekündigte Hilfsprogramm in den USA gegen die Folgen der Virus-Krise hat am Mittwoch die asiatischen Aktienmärkte belastet. "Uns wurde von der Trump-Regierung etwas Substanzielles versprochen, und wenn es zu dieser Stunde noch nicht gekommen ist, dann sieht es so aus, als würde es sich verzögern", sagte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets in Sydney. US-Präsident Donald Trump hatte "bedeutende Schritte" angekündigt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie abzufedern. Die Aussicht auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm hatte am Tag zuvor Anleger zurück an die Wall Street gelockt. In Tokio büßte der Nikkei-Index 2,3 Prozent ein und fiel mit 19.416 Punkten auf den niedrigsten Stand seit mehr als 14 Monaten. Die Börse in Shanghai gab 0,9 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen fiel um 1,3 Prozent. In Australien gab der Index 3,6 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans sank um 1,3 Prozent. Gekauft wurden Anleihen, die Renditen der zehnjährigen US-Bonds fielen auf 0,6644 Prozent. Auch Gold war gefragt. Der Dollar gab erneut nach. Zum Yen kostete der Dollar mit 104,67 Yen 0,8 Prozent weniger. Am Vortag hatte der Dollar angezogen, weil Investoren auf Konjunkturprogramme hofften, um den Folgen der Reisebeschränkungen und Produktionsausfälle entgegenzuwirken. Außer der Ankündigung, den Kongress um eine Senkung der Lohnsteuersätze und andere "sehr wichtige" Konjunkturmaßnahmen zu bitten, blieb Trump am Vortag aber weitere Einzelheiten schuldig. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.416,06 -2,3 Topix 1.385,12 -1,5 Shanghai 2.968,52 -0,9 CSI300 4.028,43 -1,3 Hang Seng 25.166,74 -0,9 Kospi 1.908,27 -2,8 Euro/Dollar 1,1345 Pfund/Dollar 1,2879 Dollar/Yen 104,67 Dollar/Franken 0,9336 Dollar/Yuan 6,9479 Dollar/Won 1.193,99 (Reporter: Stanley White; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)