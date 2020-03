MÄRKTE-Trumps Einreisestopp für Europäer belastet Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 12. Mrz (Reuters) - Das Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump für Europäer in die USA verschreckt die Anleger in Asien. Der Schritt sei überraschend gekommen, sagte Khoon Goh, Asien-Experte bei der Bank ANZ in Singapur. "Wir wissen schon jetzt, dass die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus signifikant sein werden, und diese zusätzliche Maßnahme wird die Auswirkungen auf die Firmen multiplizieren." An der Tokioter Börse ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 4,4 Prozent schwächer bei 18.559,63 Zählern aus dem Handel. Auch in China, Hongkong und Südkorea sackten die Kurse ab. Trump kündigte das Einreiseverbot am Mittwochabend an. Der Handel sei aber nicht davon betroffen. Zugleich stellte er weitere Schritte in Aussicht. "Es war eine Enttäuschung für die, die auf Maßnahmen gehofft hatten, welche den Rückgang des Konsums ausgleichen sollten", sagte Hirokazo Kabeya, Chefstratege beim Broker Daiwa Securities. "Es gab keine Aussage zu Lohnsteuersenkungen." Damit steigt der Druck auf die US-Notenbank Fed, nachzulegen. Am Geldmarkt wird mit einer aggressiven Zinssenkung gerechnet. Die entsprechenden Futures weisen nun auf eine Senkung von einem Prozent beim Entscheid in der kommenden Woche hin, bislang war noch von 0,75 Prozent die Rede. Die Fed hatte wegen der Virus-Krise erst kürzlich außer der Reihe die Zinsen gesenkt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 18.559,63 -4,4 Topix 1.327,88 -4,1 Shanghai 2.913,06 -1,9 CSI300 3.933,48 -2,4 Hang Seng 24.304,37 -3,7 Kospi 1.834,33 -3,9 Euro/Dollar 1,1290 Pfund/Dollar 1,2807 Dollar/Yen 103,71 Dollar/Franken 0,9344 Dollar/Yuan 6,9776 Dollar/Won 1.207,63 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)