MÄRKTE-Asiens Börsen trotz Notenbank-Hilfen auf Talfahrt

Frankfurt/Tokio, 16. Mrz (Reuters) - Die Konjunkturhilfen mehrerer Notenbanken können die Talfahrt der asiatischen Börsen nicht aufhalten. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 2,5 Prozent auf 17.003 Punkte. Die Börse Shanghai rutschte um 3,3 Prozent auf 2791 Zähler ab. Der australische Aktienmarkt brach sogar um knapp zehn Prozent ein und verzeichnete den größten Tagesverlust seit 1987. In den vergangenen Tagen lockerten unter anderem die US-Notenbank, die Bank von Japan (BoJ) und die chinesische Zentralbank ihre Geldpolitik. Ohne zusätzliche Konjunkturhilfen der Regierungen würden Banken aber weiter zögern, Firmen Kredite zu geben, sagte Anlagestratege Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählten die Autobauer Honda, Nissan und Toyota mit Kursverlusten von bis zu 3,5 Prozent. Börsianern zufolge macht ihnen nicht nur die drohende Rezession, sondern auch der steigenden Kurs des Yen, der als "sicherer Anlagehafen" gilt, zu schaffen. Seine Aufwertung schmälert die Wettbewerbschancen dieser Firmen auf dem Weltmarkt. Wegen der drastischen Zinssenkung der US-Notenbank Fed fiel der Dollar um zwei Prozent auf 105,72 Yen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 17.002,04 -2,5 Topix 1.236,34 -2,0 Shanghai 2.789,25 -3,4 CSI300 3.727,84 -4,3 Hang Seng 23.070,16 -4,0 Kospi 1.714,86 -3,2 Euro/Dollar 1,1146 Pfund/Dollar 1,2355 Dollar/Yen 106,39 Dollar/Franken 0,9463 Dollar/Yuan 7,0045 Dollar/Won 1.227,21 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)