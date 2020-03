MÄRKTE-Asiatische Börsen nach Wall Street Absturz unter Druck

* Nikkei etwas fester * Philippinische Börse ausgesetzt * Corona weiter im Blick Frankfurt/Tokio, 17. Mrz (Reuters) - Nach dem Absturz der Wall Street haben sich die Anleger auch an den Börsen in Asien mit Aktienkäufen weitgehend zurückgehalten. Anfängliche Kursgewinne lösten sich im Handelsverlauf am Dienstag zügig wieder auf. "Die Situation verschlechtert sich auf der Wirtschaftsseite wegen des Virus weiter", sagte Michael McCarthy, Marktstratege bei CMC Markets in Sydney. An der US-Börse ist der Dow-Jones zum Wochenstart so stark abgestürzt wie seit 1987 an einem Tag nicht mehr. Grund für den panikartigen Rückzug der Anleger war laut Experten das Vorgehen der US-Notenbank Federal Reserve, die mit ihrer zweiten außerplanmäßigen Zinssenkung binnen zwei Wochen Rezessionsängste und Misstrauen schürte. Nach einem Auf und Ab ging in Tokio der Nikkei-Index 0,1 Prozent fester mit 17.012 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,6 Prozent auf 1268 Punkte. Die japanische Notenbank hatte angesichts der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise ihre Geldpolitik weiter gelockert. Unter anderem will sie die Ankäufe börsennotierter Fonds, sogenannter ETFs, und anderer riskanter Anlagen hochfahren. Die Börse in Shanghai gab 0,3 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte 0,5 Prozent niedriger. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel rund sechs Prozent. In Australien zog der Index 5,9 Prozent an, nachdem er am Tag zuvor fast zehn Prozent eingebüßt hatte. Selbst Gold, das bei Börsenturbulenzen in der Regel als "sicherer Hafen" gefragt ist, gab weiter nach. Als erste Börse schloss am Dienstag der philippinische Aktienmarkt auf unbestimmte Zeit, während der Devisen- und Anleihenhandel ausgesetzt wurde. Dies war die erste pauschale Schließung als Reaktion auf das Coronavirus. Die Behörden begründeten den Schritt mit den Risiken für die Sicherheit der Händler. Experten erwarteten, dass weitere Börsen folgen könnten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 17.011,53 +0,1 Topix 1.268,46 +2,6 Shanghai 2.779,64 -0,3 CSI300 3.709,68 -0,5 Hang Seng 23.290,15 +1,0 Kospi 1.672,44 -2,5 Euro/Dollar 1,1137 Pfund/Dollar 1,2220 Dollar/Yen 106,83 Dollar/Franken 0,9508 Dollar/Yuan 6,9987 Dollar/Won 1.241,53 (Reporter: Stanley White; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)