MÄRKTE-Unsicherheit setzt asiatischen Börsen erneut zu

Frankfurt, 18. Mrz (Reuters) - An den asiatischen Börsen ist die Nervosität angesichts des weltweiten Ausnahmezustandes wegen des Coronavirus weiterhin hoch. An der Tokioter Börse gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch nach anfänglichen Kursgewinnen 1,7 Prozent nach auf 16.726 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index lag 0,2 Prozent höher bei 1270 Zählern. In China notierte die Börse in Shanghai rund anderthalb Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent. Börsianer rechneten mit einer anhaltenden Berg- und Talfahrt. Der durch weitere Milliardenhilfen der US-Notenbank am Dienstag gestoppte Ausverkauf an der Wall Street lindere die Nervosität der Investoren nicht. "Ein Anstieg von 1.000 Punkten im Dow-Jones ist etwas, was man nur während einer Finanzkrise sieht. Das ist kein gutes Zeichen", sagte Tomoaki Shishido, Anlagestratege beim Brokerhaus Nomura Securities. "Ein Anstieg um 100 Punkte wäre viel besser für die Wirtschaft. Die Aktienmärkte werden wahrscheinlich weiterhin von Sorgen über das sich ausbreitende Coronavirus gebremst." Die Märkte reagierten zwar positiv auf Nachrichten über Konjunkturimpulse der Länder, aber "es hält nicht lange an", sagte Zinsstratege Shin-ichiro Kadota von der Großbank Barclays. Gegen den Trend schossen die Aktien der japanischen Fujifilm Holdings um 15,4 Prozent nach oben, zeitweise wurde der Handel wegen der großen Nachfrage angehalten. Ein Anti-Grippe-Medikament des Unternehmens scheine Coronavirus-Patienten bei der Genesung zu helfen, sagt Zhang Xinmin, ein Vertreter des chinesischen Wissenschafts- und Technologieministeriums, auf einer Pressekonferenz. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 16.726,55 -1,7 Topix 1.270,84 +0,2 Shanghai 2.733,75 -1,7 CSI300 3.642,65 -1,8 Hang Seng 22.451,36 -3,5 Kospi 1.591,20 -4,9 Euro/Dollar 1,1004 Pfund/Dollar 1,2076 Dollar/Yen 106,98 Dollar/Franken 0,9591 Dollar/Yuan 7,0180 Dollar/Won 1.247,81 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)