MÄRKTE-Notenbanken können Anleger nicht beruhigen - Dollar legt zu

Frankfurt/Singapur, 19. Mrz (Reuters) - Die massiven Geldspritzen der Europäischen Zentralbank und anderer Notenbanken helfen nicht gegen die Panik bei den asiatischen Anlegern. Fast alle Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach. Die Investoren trennten sich auch von Anleihen und suchten ihr Heil im Dollar. "Es gibt keine Käufer, es gibt nicht viel Liquidität, und jeder ergreift einfach nur die Flucht", sagte Chris Weston, Chefanalyst beim Brokerhaus Pepperstone. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei ein Prozent schwächer bei 16.552,83 Zählern. Die Kurse in China gaben nach, der Hongkonger Hang Seng verlor 2,5 Prozent. In Südkorea brach der Index um 8,4 Prozent ein, das ist der größte Tagesverlust seit Oktober 2008. Der Handel wurde zwischenzeitlich ausgesetzt. Das Land will einen Krisenfonds reaktivieren, um die Märkte zu stabilisieren. Geplant sei, Unternehmensanleihen zu kaufen, um eine Kreditklemme zu verhindern. Details sollen in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Zu schaffen macht Südkorea, wie anderen Schwellenländern auch, die Flucht der Anleger in den Dollar - denn das erhöht ihre Kreditkosten. Der Yen gab nach, ein Dollar kostete mit 109,55 Yen 1,4 Prozent mehr. Das britische Pfund verlor 1,2 Prozent auf 1,1471 Dollar, der koreanische Won sank um drei Prozent. Die Währungen Neuseelands und Australiens brachen ein, holten zum Handelsschluss aber einen Teil ihrer Verluste wieder auf. "Das alles ähnelt dem, was wir in der weltweiten Finanzkrise erlebt haben, in der Investoren sich auch von sicheren Häfen getrennt haben", sagte Junichi Ishikawa, Währungsstratege beim Brokerhaus IG Securities. "Der Gedanke dahinter ist, dass die größte Absicherung darin besteht, Barvorräte anzulegen, und deswegen wird der Dollar gekauft. Die Unsicherheit bei den Investoren ist so hoch wie sie nur sein kann." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 16.552,83 -1,0 Topix 1.283,22 +1,0 Shanghai 2.696,84 -1,2 CSI300 3.580,82 -1,5 Hang Seng 21.676,71 -2,8 Kospi 1.457,64 -8,4 Euro/Dollar 1,0924 Pfund/Dollar 1,1584 Dollar/Yen 108,59 Dollar/Franken 0,9681 Dollar/Yuan 7,0690 Dollar/Won 1.276,17 (Reporter: Stanley White und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)