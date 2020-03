MÄRKTE-Erholungsschimmer an Asien-Börsen - Nikkei aber im Minus

Sydney, 20. Mrz (Reuters) - Die Corona-Krise sorgt weiter für große Unruhe an den Aktienmärkten in Asien, der große Ausverkauf wurde aber vorerst gestoppt. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag im Verlauf ein Prozent tiefer bei 16.553 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg dagegen um ein Prozent auf 1283 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 3,8 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai lag hingegen 0,5 Prozent im Plus, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Die Börse in Südkorea schnellte sogar um mehr als fünf Prozent nach oben. Der Markt in Australien lag ebenfalls im Plus.

Für Erleichterung unter den Anlegern sorgte, dass die Wall Street nicht wieder abgestürzt war. US-Präsident Donald Trump äußerte sich optimistisch über eine rasche Verabschiedung des geplanten eine Billion schweren Konjunkturprogramms zum Kampf gegen die Corona-Krise. Seine Republikaner legten einen entsprechenden Entwurf im Senat vor, über das am Freitag mit den Demokraten beraten werden soll. Hilfreich war auch ein Anstieg der Ölpreise. US-Öl kostete 26,33 Dollar pro Barrel 4,4 Prozent mehr, Nordsee-Öl der Sorte Brent verteuerte sich um 3,3 Prozent 29,40 Dollar.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 110,15 Yen und gab 0,3 Prozent auf 7,0877 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,6 Prozent niedriger bei 0,9801 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,4 Prozent auf 1,0736 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0526 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 1,3 Prozent auf 1,1630 Dollar. (Reporter: Wayne Cole; bearbeitet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)