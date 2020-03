MÄRKTE-Asiens Börsen steigen - PBoC-Entscheid bremst

Frankfurt/Tokio, 20. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie kehren Anleger in die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der südkoreanische Leitindex stieg am Freitag um 7,4 Prozent. Das ist der größte Tagesgewinn seit 2008. Die Börse Shanghai hinkte mit einem Plus von 1,7 Prozent hinterher. Hier dämpfte der Verzicht der People's Bank of China (PBoC) auf eine Zinssenkung die Kauflaune. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertages geschlossen. "Die Geschwindigkeit und Aggressivität, mit der die Behörden Konjunkturhilfen bereitstellen und die Basis für eine hoffentlich rasche Erholung legen, findet langsam Widerhall an den Märkten", sagte Ray Attrill, leitender Anlagestratege der National Australia Bank. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Notenbanken die Zinsen gesenkt und billionenschwere Wertpapierkäufe angekündigt. Gleichzeitig schnürten Regierungen Hilfspakete für die Unternehmen ihrer jeweiligen Länder. Die chinesische Notenbank verzichtete am Freitag allerdings auf eine erneute Lockerung der Geldpolitik. Dies gab der Währung des Landes Auftrieb. Im Gegenzug verbilligte sich der Dollar um 0,6 Prozent auf 7,0677 Yuan. "Die Geschichte zeigt, dass die PBoC in turbulenten Zeiten eine relativ stabile Währung bevorzugt, um die Zuversicht im Inland zu stärken", sagte Volkswirt Larry Hu von der Investmentbank Macquarie. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.745,62 +1,6 CSI300 3.653,22 +1,8 Hang Seng 22.593,09 +4,1 Kospi 1.566,15 +7,4 Euro/Dollar 1,0754 Pfund/Dollar 1,1717 Dollar/Yen 109,79 Dollar/Franken 0,9800 Dollar/Yuan 7,0651 Dollar/Won 1.243,81 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)