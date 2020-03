MÄRKTE-Epidemie-Bekämpfung setzt asiatische Börsen unter Druck

Frankfurt/Tokio, 23. Mrz (Reuters) - Die drastischen staatlichen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus haben zum Wochenstart die asiatischen Aktienmärkte belastet. "Selbst wenn die soziale Distanzierung zu den frühest möglichen Terminen in Europa und den USA nachlassen würde, hätte dies das Vertrauen in eine Reihe von Schlüsselsektoren außerordentlich geschädigt", sagte Alan Ruskin, leitender Anlagestratege bei der Deutschen Bank. Ein Ende der Talfahrt bei den Aktien sei wohl nicht ohne einen dramatischen medizinischen Durchbruch beim Coronavirus zu erreichen. Am stärksten fiel der Rückgang an der Börse in Neuseeland aus, wo der Index zeitweise um bis zu zehn Prozent nachgab. Zuvor hatte die Regierung einen 48-stündigen Stopp aller nicht als wesentlich angesehener Aktivitäten angeordnet. Die Börse in Shanghai gab mehr als drei Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 3,4 Prozent. Gegen den Trend stieg der Nikkei-Index zwei Prozent auf 16.888 Punkte. Für Optimismus sorgte in Japan die Aussicht, dass die Olympischen Sommerspiele verschoben und nicht abgesagt werden. Sollte es unmöglich werden, die Spiele in ihrer Vollständigkeit stattfinden zu lassen, wäre die Verschiebung eine "Option", sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag im Parlament. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus schotten sich immer mehr Länder ab. Fluggesellschaften sagten weitere Flüge ab, in Australien und Neuseeland wird von nicht-wesentlichen Inlandsflügen abgeraten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) streichen internationale Verbindungen für zwei Wochen und Singapur und Taiwan schließen ihre Drehkreuze für Transitpassagiere. Auch das Hickhack im US-Kongress um das milliardenschwere Corona-Hilfspaket belastet die Märkte. Der Dollar beendete vorerst seinen Höhenflug. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel um 0,7 Prozent. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0728 Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 16.887,78 +2,0 Topix 1.292,01 +0,7 Shanghai 2.660,17 -3,1 CSI300 3.530,31 -3,4 Hang Seng 21.698,44 -4,9 Kospi 1.482,46 -5,3 Euro/Dollar 1,0706 Pfund/Dollar 1,1643 Dollar/Yen 110,16 Dollar/Franken 0,9863 Dollar/Yuan 7,1085 Dollar/Won 1.263,07 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)