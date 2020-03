MÄRKTE-Fed-Geldspritzen geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 24. Mrz (Reuters) - Die Ankündigung zusätzlicher Konjunkturhilfen der US-Notenbank Fed löst eine Erleichterungsrally an den asiatischen Börsen aus. Der japanische Nikkei-Index stieg am Dienstag um 7,1 Prozent auf 18.092 Punkte und die Börse Shanghai gewann zwei Prozent auf 2714 Zähler. Die Börse Seoul legte knapp neun Prozent zu, so stark wie zuletzt während der Turbulenzen nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 2008. Der neuseeländische Aktienmarkt verbuchte mit einem Plus von 7,2 Prozent sogar den größten Tagesgewinn seiner Geschichte. Die geplanten Wertpapierkäufe der Fed in unbegrenzter Höhe beflügelten die Kurse, sagte Anlagestratege Mathan Somasundaram vom Brokerhaus Blue Ocean. "Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Erholung anhält." Weltweit haben Regierungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie das öffentliche Leben drastisch beschnitten. Experten rechnen daher mit einer scharfen Rezession. In Japan hofften Börsianer darauf, dass die dortige Notenbank dem Beispiel der Fed folgen und ihre Wertpapierkäufe ebenfalls ausweiten wird. Zu den größten Gewinnern zählte Softbank. Die Aktien des Technologie-Investors stiegen den zweiten Tag in Folge um knapp 20 Prozent. Das Unternehmen hatte zur Stützung des abgestürzten Aktienkurses den Verkauf von Beteiligungen im Volumen von umgerechnet bis zu 38 Milliarden Euro und ein Rekord-Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 18.092,35 +7,1 Topix 1.333,10 +3,2 Shanghai 2.710,30 +1,9 CSI300 3.610,42 +2,3 Hang Seng 22.682,05 +4,5 Kospi 1.609,97 +8,6 Euro/Dollar 1,0841 Pfund/Dollar 1,1667 Dollar/Yen 110,30 Dollar/Franken 0,9764 Dollar/Yuan 7,0685 Dollar/Won 1.246,86 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)