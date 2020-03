MÄRKTE-US-Hilfspaket treibt asiatische Börsen kräftig an

* Einigung auf US-Konjunkturhilfen * Nikkei steigt acht Prozent * Klarheit über Olympische Spiele Frankfurt/Tokio, 25. Mrz (Reuters) - Das Konjunkturpaket für die US-Wirtschaft im Umfang von bis zu zwei Billionen Dollar sorgt an den asiatischen Aktienmärkten für kräftigen Rückenwind. Kurz vor Handelsschluss in Tokio teilte die US-Regierung mit, sich nach tagelangen Verhandlungen mit den Senatoren auf ein Hilfspaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie geeinigt zu haben. "Zweifellos ist es eine positive Entwicklung, dass sie sich geeinigt haben... Aber wenn es einmal genehmigt ist, stellt sich die Frage, wie es umgesetzt wird", sagte Jason Teh, Investment-Chef bei Vertium Asset Management in Sydney. Die Abstimmung über das Paket in der Kongresskammer steht noch im Laufe des Tages an. Die Aussicht auf das Konjunkturpaket hatte bereits den US-Börsen zu einem kräftigen Kurssprung verholfen. In diesem Sog kletterte der Nikkei-Index acht Prozent auf 19.547 Punkte. Japanische Aktien wurden auch durch aggressive Käufe von der Bank of Japan in dieser Woche gestärkt. Die Börse in Shanghai stieg 2,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 5,6 Prozent zu. Auch die Entscheidung, die Olympischen Spiele wegen der Coronavirus-Epidemie zu verschieben, wurde am Markt positiv aufgenommen, da nun Klarheit herrsche. "Nun, da die Anleger einen Unsicherheits- oder Risikofaktor weniger zu bewältigen haben, würde ich sagen, dass sich die Ankündigung mäßig positiv auf den Aktienmarkt ausgewirkt hat", sagte Masahiro Fukuda, Investment-Direktor bei Fidelity International Japan. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.546,63 +8,0 Topix 1.424,62 +6,9 Shanghai 2.781,59 +2,2 CSI300 3.722,52 +2,7 Hang Seng 23.408,56 +3,3 Kospi 1.704,76 +5,9 Euro/Dollar 1,0820 Pfund/Dollar 1,1840 Dollar/Yen 111,26 Dollar/Franken 0,9803 Dollar/Yuan 7,0745 Dollar/Won 1.230,21 (Reporter: Hideyuki Sano; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)