MÄRKTE-Sorge um US-Arbeitsplätze lässt Asiens Anleger zittern

Frankfurt/Singapur, 26. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor dem Verlust von Arbeitsplätzen in den USA im Zuge der Coronakrise hat die asiatischen Anleger am Donnerstag verunsichert. Zwar hat der US-Senat grünes Licht für ein zwei Billionen Dollar schweres Hilfspaket gegeben, mit dem die Auswirkungen der Pandemie auf die Bevölkerung abgefedert werden sollen. Allerdings stellen sich viele Investoren die Frage, ob das reicht, um einen schweren Schlag gegen die Wirtschaft zu vermeiden. In Japan sackte der 225 Werte umfassende Nikkei 4,5 Prozent ab auf 18.664,60 Zähler. In China lagen die Kurse leicht im Minus. "Nach diesen verrückten drei Handelswochen kammen wir nun zu einem statischeren Zustand", sagte Margaret Yang, Marktanalystin beim Brokerhaus CMC Markets in Singapur. "Die Bullen und Bären kämpfen gegeneinander und sind dabei gleich stark." Die weltweiten Märkte haben im Ausverkauf wegen der Corona-Pandemie etwa ein Viertel nachgegeben. Nach dem US-Senat muss noch das Repräsentantenhaus grünes Licht für das Hilfspaket geben; damit wird noch in der laufenden Woche gerechnet. Der landesweite Stillstand dürfte tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Allein in der abgelaufenen Woche erwarten einige Fachleute, dass bis zu vier Millionen Menschen in den USA erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. In der Spitze könnten bis zu 25 Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen sein, schrieben die Experten der Citi-Privatbank - 15 bis 18 Prozent aller Erwerbstätigen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 18.664,60 -4,5 Topix 1.399,32 -1,8 Shanghai 2.770,14 -0,4 CSI300 3.704,32 -0,5 Hang Seng 23.419,40 -0,5 Kospi 1.686,24 -1,1 Euro/Dollar 1,0904 Pfund/Dollar 1,1828 Dollar/Yen 110,55 Dollar/Franken 0,9742 Dollar/Yuan 7,1059 Dollar/Won 1.230,98 (Reporter: Tim Westbrook, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)