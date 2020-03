MÄRKTE-Asiens Anleger hoffen auf Konjunkturstützen

Frankfurt/Tokio, 27. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf weitere Hilfspakete im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Asiens Anleger zum Wochenschluss zu Aktienkäufen ermuntert. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 3,9 Prozent fester bei 19.389,43 Zählern aus dem Handel. Binnen Wochenfrist schaffte er sogar ein Plus von 17,1 Prozent - das ist so viel wie nie zuvor. Auch in China ging es aufwärts. Es wird damit gerechnet, dass das US-Repräsentantenhaus ein Hilfspaket im Volumen von 2,2 Billionen Dollar verabschiedet. Die US-Notenbank (Fed) hat bereits ihre Zinsen auf null gesenkt und weitere Hilfen auf den Weg gebracht. Die USA sind mittlerweile das Land mit den meisten Corona-Fällen, und weitere Hilfen könnten nötig werden. "Ich bin mir nicht sicher, welche Maßnahmen noch übrig sind, aber die Reaktion am Aktienmarkt zeigt, dass einige Leute auf weitere Unterstützung hoffen", sagte Yukio Ishizuki, Devisenstratege beim Finanzdienstleister Daiwa Securities. "Die Währungen erzählen eine andere Geschichte. Der Dollar ist der Hauptdarsteller. Der verrückte Ansturm auf den Dollar aus Liquiditätssorgen lässt aber langsam nach." Zum Yen gab der Dollar 0,9 Prozent nach auf 108,6 Yen. Auch zu anderen Währungen notierte er schwächer. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf 0,7979 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.389,43 +3,9 Topix 1.459,49 +4,3 Shanghai 2.781,79 +0,6 CSI300 3.723,46 +0,7 Hang Seng 23.573,43 +1,0 Kospi 1.717,73 +1,9 Euro/Dollar 1,1041 Pfund/Dollar 1,2226 Dollar/Yen 108,58 Dollar/Franken 0,9622 Dollar/Yuan 7,0780 Dollar/Won 1.211,34 (Reporter: Stanley White und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)