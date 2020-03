MÄRKTE-Corona-Sorgen setzen Asiens Börsen erneut zu

Frankfurt/Tokio, 30. Mrz (Reuters) - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ziehen sich weitere Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index rutschte am Montag um 2,3 Prozent auf 18.936 Punkte ab, und die Börse Shanghai büßte 0,6 Prozent auf 2757 Zähler ein. Die Aktienmärkte Neuseelands und Australiens stiegen dagegen um 1,1 beziehungsweise sieben Prozent. Angetrieben würden diese Börsen von Kursgewinnen derjenigen Firmen, die von der Gesundheitskrise profitierten, sagte Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC. So verbuchten die Titel von Ansell mit einem Plus von 25 Prozent den größten Kurssprung seit 1987. Die australische Firma produziert unter anderem medizinische Handschuhe. Andernorts überwogen die Rezessionsängste. Wegen des weitgehenden Stillstands der Wirtschaft rechne sein Haus mit einem Einbruch der globalen Wirtschaft um gut zehn Prozent, sagte Volkswirt Bruce Kasman von der Bank JPMorgan. Vor diesem Hintergrund senkte die chinesische Zentralbank überraschend die Zinsen erneut und pumpte umgerechnet 6,4 Milliarden Euro in den Finanzmarkt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 18.936,37 -2,3 Topix 1.435,54 -1,6 Shanghai 2.755,60 -0,6 CSI300 3.684,92 -0,7 Hang Seng 23.456,40 -0,1 Kospi 1.720,31 +0,2 Euro/Dollar 1,1081 Pfund/Dollar 1,2408 Dollar/Yen 107,73 Dollar/Franken 0,9550 Dollar/Yuan 7,0913 Dollar/Won 1.224,28 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)