MÄRKTE-Chinas Industrie erwacht zum Leben - Anleger bleiben vorsichtig

Frankfurt/Sydney, 31. Mrz (Reuters) - Anleger in Asien bleiben trotz Lebenszeichen der chinesischen Industrie auf der Hut. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei am Dienstag 0,9 Prozent tiefer bei 18.917,01 Punkten. Im gesamten ersten Quartal brach er um 20 Prozent ein - das ist der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise im vierten Quartal 2008. In China lagen die Kurse kaum verändert. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie schnellte im März auf 52 Punkte nach oben von einem Rekordtief von 35,7 Prozent im Februar. Damit signalisiert das Barometer wieder Wachstum. Analysten warnen jedoch davor, den Anstieg überzubewerten: Schließlich deute er nur auf eine Geschäftsbelebung hin, ohne anzugeben, wie stark diese ausfalle. In China haben viele Unternehmen nach der Corona-Zwangspause ihre Produktion wieder aufgenommen. Der konjunkturelle Verlauf in China ähnle einem V, auf einen scharfen wirtschaftlichen Einbruch folge eine beachtliche Erholung, sagte Thomas Gitzel, Volkswirt bei der VP Bank. "Die Entwicklungen in China zeigen aber auch, was noch vor uns liegt." Die Einschränkungen in der Volksrepublik hätten im Januar begonnen, erst jetzt finde die Wirtschaft zu Normalität zurück. "Für Europa und die USA bedeutet dies: Die Durchquerung des Tals der Tränen dauert länger als man vielerorts wahr haben möchte." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 18.917,01 -0,9 Topix 1.403,04 -2,3 Shanghai 2.743,14 -0,2 CSI300 3.676,29 +0,1 Hang Seng 23.343,48 +0,7 Kospi 1.751,84 +2,0 Euro/Dollar 1,1013 Pfund/Dollar 1,2333 Dollar/Yen 108,27 Dollar/Franken 0,9609 Dollar/Yuan 7,0920 Dollar/Won 1.218,19