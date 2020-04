MÄRKTE-Virus hält asiatische Börsen auf Trapp

Tokio/New York 01. Apr. (Reuters) - Die asiatische Aktien haben sich am Mittwoch an ihre Gewinne geklammert. Trotz einem Sprung in australischen Aktien und der Hoffnung, dass sich in China langsam so etwas wie Normalität wieder einstellt, bleiben die Risiken für Anleger groß, da die Coronavirus-Pandemie die Grundlagen der Weltwirtschaft erschüttert. Chinas Fabriktätigkeit verbesserte sich im März zwar nach dem Rekordtief vergangenen Monat wieder, aber die Geschäftstätigkeit kommt aus Sorgen vor einer zweiten Ansteckungswelle und der schwindenden Auslandsnachfrage infolge der globalen Abschottung der vom Coronavirus betroffenen Länder nicht in Schwung. “Investoren wollen immer noch Aktien kaufen, aber das Coronavirus macht alle vorsichtiger”, sagte Kiyoshi Ishigane, leitender Fondsmanager bei Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management in Tokio. “Es gibt immer noch eine Menge Risiken da draußen, aber wenn Sie einzelne Aktien mit guten Dividendenrenditen und starken Finanzen identifizieren können, dann können Sie zu einem ziemlich guten Preis kaufen.” Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 18.740 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1394 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,79 Yen und stagnierte bei 7,0824 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9614 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1018 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0595 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2378 Dollar. (Reporter: Stanley White und Herbert Lash Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)