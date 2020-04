MÄRKTE-Asiens Börsianer fürchten steigende Corona-Opferzahlen in den USA

Frankfurt/Singapur, 02. Apr (Reuters) - Die Furcht vor steigenden Coronavirus-Opfern in den USA treibt die Anleger in Asien um. Vor den jüngsten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wagten sich Investoren am Donnerstag nicht aus der Deckung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 1,4 Prozent schwächer bei 17.818,72 Punkten aus dem Handel. "Jeder versucht herauszufinden, ob die Kursbewegungen zum Monatsende nur eine Bärenmarktrally waren oder echt - es ist dieser Tanz", sagte Kay Van-Peterson, Makro-Stratege beim Finanzdienstleister Saxo Capital Markets. "Meine Einschätzung ist, dass wir immer noch in einem Bärenmarkt sind, und in den USA sind die massiven wirtschaftlichen Verwerfungen nicht einmal am Rande eingepreist, wenn man von den Todesfällen absieht, die sie sehen werden." Anzeichen erhoffen sie sich von den US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag vorgelegt werden: Experten gehen davon aus, dass in der abgelaufenen Woche 3,5 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben, noch einmal mehr als in der vergangenen Woche und so viele wie nie zuvor. Am Währungsmarkt blieben Sicherheit und Liquidität gefragt, der Dollar legte zum Yen und Euro zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 17.818,72 -1,4 Topix 1.329,87 -1,6 Shanghai 2.758,27 +0,9 CSI300 3.701,55 +0,7 Hang Seng 23.148,08 +0,3 Kospi 1.725,09 +2,4 Euro/Dollar 1,0951 Pfund/Dollar 1,2418 Dollar/Yen 107,24 Dollar/Franken 0,9663 Dollar/Yuan 7,0978 Dollar/Won 1.228,78 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)