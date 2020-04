MÄRKTE-Asiens Anleger bleiben vor US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig

Frankfurt/Tokio, 03. Apr (Reuters) - Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten haben sich Anleger in Asien kaum aus der Deckung gewagt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Freitag unverändert bei 17.820,19 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht bleibt damit aber immer noch ein Minus von acht Prozent. Gefragt waren vor allem Pharmawerte: Sie dürften von der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten und einem Impfstoff gegen das Coronavirus profitieren. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, haben Regierungen weltweit ihre Wirtschaft stillgelegt und die Bevölkerung aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Am Nachmittag werden die Arbeitsmarktdaten für die USA vorgelegt. Allein in den vergangenen zwei Wochen mussten dort zehn Millionen Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe stellen, so viele wie nie zuvor. Japan ist bislang vergleichsweise wenig von dem Virus betroffen. Allerdings steigen auch hier die Zahlen der Neuinfektionen, und einige Investoren befürchten, dass die Regierung einen Notstand ausruft. Angesichts der Krise flüchteten viele Investoren in sichere Anlagen. Die Rendite der US-Staatsanleihen fiel auf bis zu 0,582 Prozent von 0,627 Prozent am Vortag und lag damit in der Nähe des am Donnerstag erreichten Dreiwochentiefs. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 17.820,19 +0,0 Topix 1.325,13 -0,4 Shanghai 2.757,35 -0,8 CSI300 3.703,77 -0,8 Hang Seng 23.109,58 -0,7 Kospi 1.726,51 +0,1 Euro/Dollar 1,0830 Pfund/Dollar 1,2370 Dollar/Yen 107,94 Dollar/Franken 0,9748 Dollar/Yuan 7,0864 Dollar/Won 1.229,90 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)