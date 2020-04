MÄRKTE-Börsenanleger in Asien greifen wieder zu

* Nikkei steigt 4,2 Prozent * Fokus auf Weg aus Abriegelung * China-Börsen wegen Feiertags geschlossen Frankfurt/Tokio, 06. Apr (Reuters) - Rückläufige Fallzahlen in der Coronavirus-Epidemie in mehreren Ländern lassen Anleger in Fernost wieder etwas Zuversicht schöpfen. Analysten zufolge könnte dies anhalten, wenn die Todesraten abnehmen würden. "Der Fokus der Märkte wird sich nun auf den Weg aus der Abriegelung richten und darauf, inwieweit die Eindämmungsmaßnahmen aufgehoben werden können, ohne eine zweite Infektionswelle zu riskieren", sagte Tapas Strickland, Analyst der National Australia Bank. Nach den Verlusten in der Vorwoche griffen Anleger in Japan am Montag bei Aktien wieder zu. Der Nikkei-Index stieg 4,2 Prozent auf 18.576 Punkte. Die vergangene Woche hatte der Nikkei unterm Strich mit einem Minus von acht Prozent beendet. Der japanische Premierminister Shinzo Abe will einem Medienbericht zufolge allerdings bereits am Dienstag den Ausnahmezustand verhängen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. In Australien zog der Index 4,3 Prozent an, in Südkorea ging es knapp vier Prozent nach oben. In China blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte fast ein Prozent zu. Einige Anleger waren offenbar auch ermutigt von Meldungen aus New York, wo die Behörden am Sonntag zwar fast 600 weitere Corona-Tote und mehr als 7300 Neuinfektionen meldeten. Erstmals seit einer Woche seien aber etwas weniger Menschen als am Vortag gestorben. "Wir beginnen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte Präsident Donald Trump. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 18.576,30 +4,2 Topix 1.376,30 +3,9 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 23.795,22 +2,4 Kospi 1.789,59 +3,7 Euro/Dollar 1,0819 Pfund/Dollar 1,2270 Dollar/Yen 108,98 Dollar/Franken 0,9768 Dollar/Yuan 7,0908 Dollar/Won 1.229,45 (Reporter: Swati Pandey; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)