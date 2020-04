MÄRKTE-Anleger in Asien weiter optimistisch

* Nikkei legt zwei Prozent zu * Warten auf japanisches Konjunkturpaket * Solide Chip-Verkäufe stützen Samsung Electronics Frankfurt/Tokio, 07. Apr (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Eindämmung der Coronavirus-Pandemie lässt Anleger in Fernost bei Aktien erneut zugreifen. Nach einem positiven Wochenstart sorgte am Dienstag zudem das angekündigte, knapp eine Billion Dollar schwere Konjunkturpaket der japanischen Regierung für Kauflaune. Damit sollen die massiven Auswirkungen der Virus-Krise auf Japans Wirtschaft abgefedert werden. Der japanische Premierminister Shinzo Abe wird voraussichtlich noch im Laufe des Tages den Ausnahmezustand für die Hauptstadt Tokio und sechs weitere Präfekturen ausrufen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Lockdown-Maßnahmen wie in anderen Ländern soll es aber nicht geben. Der Nikkei-Index stieg zwei Prozent auf 18.950 Punkte. Bereits am Vortag hatte der Nikkei wieder Gewinne verzeichnet, nachdem er die Woche zuvor unterm Strich mit einem Minus von acht Prozent beendet hatte. In Südkorea zog der Index knapp zwei Prozent an. Die Börse in Shanghai stieg nach einem langen Wochenende ebenfalls um zwei Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 2,8 Prozent zu. Bei den Einzelwerten stand Samsung Electronics im Fokus. Solide Chip-Verkäufe hätten dazu beigetragen, die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Absatz von Smartphones und Fernseher abzufedern, teilte der Konzern mit. Der Betriebsgewinn im ersten Quartal werde daher im Vergleich zu einem Einbruch im Vorjahr leicht höher gesehen. Die Aktie legte rund zwei Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 18.950,18 +2,0 Topix 1.403,21 +2,0 Shanghai 2.819,52 +2,0 CSI300 3.797,28 +2,3 Hang Seng 24.066,90 +1,3 Kospi 1.823,60 +1,8 Euro/Dollar 1,0837 Pfund/Dollar 1,2288 Dollar/Yen 108,93 Dollar/Franken 0,9755 Dollar/Yuan 7,0679 Dollar/Won 1.220,12 (Reporter: Paulina Duran, Tom Westbrook; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)