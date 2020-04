MÄRKTE-Anleger an Asiatischen Börsen halten sich zurück

* Unsicherheit über wirtschaftliche Corona-Folgen * Konjunkturpaket sorgt in Japan für positive Impulse * Öl legt vor Krisentreffen zu Frankfurt/Tokio, 08. Apr (Reuters) - Nach zwei Tagen mit kräftigen Kursgewinnen haben sich Anleger in Fernost wieder stärker verunsichert über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise gezeigt. "Es gibt Grund zur Vorsicht, da dies eine Rally vor dem Beginn der Gewinnsaison des ersten Quartals in der nächsten Woche zu sein scheint, und bevor die Daten das Ausmaß der Virus-Folgen aufdecken", teilten die Analysten von JPMorgan mit. Auch die starken Schwankungen am Ölmarkt vor dem für Donnerstag geplanten Krisentreffen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Rohöl-Förderländer wie Russland gehören, trübten die Stimmung. Für positive Impulse sorgte dagegen die Verabschiedung eines umgerechnet mehr als 900 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets der japanischen Regierung, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Japan stemmt sich mit den Konjunkturhilfen gegen eine drohende tiefe Rezession und nimmt dafür noch weit mehr Geld in die Hand als im Krisenjahr 2009. Der Nikkei-Index stieg in Folge am Mittwoch um zwei Prozent auf 19.336 Punkte. Dagegen trat die Börse in Shanghai auf der Stelle. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte leicht im Minus. Auch in Hongkong und Südkorea gaben die Indizes leicht nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte zunächst ein, drehte im Handelsverlauf aber wieder ins Plus. Zur Verunsicherung trugen auch heftige Ausschläge auf dem Ölmarkt bei, wo die Preise in Asien nach einem Rückgang am Vortag wieder anzogen. Die Sorte Brent stieg knapp zwei Prozent auf 32,46 Dollar je Barrel. US-Öl WTI verteuerte sich knapp fünf Prozent auf 24,75 Dollar je Barrel. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.353,24 +2,1 Topix 1.425,47 +1,6 Shanghai 2.815,24 -0,2 CSI300 3.781,00 -0,5 Hang Seng 23.965,61 -1,2 Kospi 1.814,54 -0,5 Euro/Dollar 1,0832 Pfund/Dollar 1,2290 Dollar/Yen 108,88 Dollar/Franken 0,9738 Dollar/Yuan 7,0651 Dollar/Won 1.221,40 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)