MÄRKTE-Mögliche Entspannung in Virus-Krise treibt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 17. Apr (Reuters) - Die Aussicht auf eine Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in den USA und die Hoffnung auf ein Medikament gegen den Erreger geben Asiens Börsens Auftrieb. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um drei Prozent auf 19866 Punkte. Die Börse Shanghai hinkte mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 2852 Zähler hinterher. Hier dämpfte der Absturz der chinesischen Konjunktur die Stimmung. Wegen der Virus-Krise schrumpfte die dortige Wirtschaft zum Jahresauftakt erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen 1992. Investoren richteten ihre Aufmerksamkeit aber auf die erwartete Erholung im laufenden Quartal, da sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder normalisiere, sagte Analyst Zhang Yanbing vom Brokerhaus Zheshang. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Stufen-Plan zur Lockerung der Virus-Restriktionen vorgelegt. Parallel dazu berichtete eine medizinische Internet-Seite, ein potenzielles Coronavirus-Medikament der Pharmafirma Gilead habe bei Tests ermutigende Ergebnisse gezeigt. "Der Markt lechzt nach positiven Nachrichten", sagte Analyst Imre Speizer von der Westpac Bank. Zu den Favoriten am taiwanischen Aktienmarkt zählte TSMC mit einem Kursplus von sieben Prozent. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Computerchips hatte seinen Quartalsgewinn nahezu verdoppelt. In seinem Windschatten gewannen japanische Halbleiter-Werte wie Tokyo Electron oder Advantest bis zu 6,9 Prozent. Gefragt waren auch Papiere von konjunkturabhängigen Firmen wie dem Stahlkocher Nippon Steel oder den Autobauern Nissan und Honda. Sie rückten bis zu acht Prozent vor. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.863,58 +3,0 Topix 1.442,54 +1,4 Shanghai 2.852,14 +1,1 CSI300 3.859,78 +1,5 Hang Seng 24.611,04 +2,5 Kospi 1.915,72 +3,2 Euro/Dollar 1,0864 Pfund/Dollar 1,2481 Dollar/Yen 107,74 Dollar/Franken 0,9687 Dollar/Yuan 7,0781 Dollar/Won 1.216,55 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)