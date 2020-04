MÄRKTE-Anleger an Asien-Börsen halten sich bei Aktienkäufen zurück

* Nikkei gibt 1,2 Prozent nach * Japan-Exporte gehen zurück * Preis für US-Öl bricht ein Frankfurt/Tokio, 20. Apr (Reuters) - Die Angst vor schwachen Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten drückt die Kauflaune bei vielen Anlegern in Fernost. Investoren befürchten, dass die Auswirkungen der Restriktionen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie immer stärker zu Buche schlagen dürften. Japan meldete, dass seine Ausfuhren im März gegenüber dem Vorjahr um fast zwölf Prozent zurückgingen. Vorläufige Daten für April für die Produktion sind am Donnerstag fällig und werden voraussichtlich auch rezessionsähnliche Messwerte zeigen. Die Börse in Tokio zeigte sich zum Wochenauftakt schwächer. Der Nikkei-Index sank 1,2 Prozent auf 19.669 Punkte. In Südkorea gab der Index 0,8 Prozent nach. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen drehte erst im Handelsverlauf ins Plus. Hier stützte eine erneute Zinssenkung die Märkte. Die ausbleibende Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie setzt auch dem Ölpreis weiter zu. Die US-Sorte WTI verliert zeitweise bis zu 21 Prozent auf 14,47 Dollar je Barrel und ist damit so billig wie zuletzt vor 21 Jahren. Weil die Raffinerien immer weniger Rohöl nachfragen, sind die US-Lagerbestände gefüllt. Da Rohöl der Sorte Brent nicht mit den gleichen Lager-Engpässen konfrontiert ist, ging der Brent-Preis moderater um rund drei Prozent auf 27,24 Dollar je Barrel zurück. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.669,12 -1,2 Topix 1.432,41 -0,7 Shanghai 2.852,55 +0,5 CSI300 3.853,46 +0,4 Hang Seng 24.353,08 -0,1 Kospi 1.898,36 -0,8 Euro/Dollar 1,0863 Pfund/Dollar 1,2455 Dollar/Yen 107,77 Dollar/Franken 0,9678 Dollar/Yuan 7,0716 Dollar/Won 1.220,45 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)