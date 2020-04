MÄRKTE-Ölmarktturbulenzen bringen Asiens Börsen aus dem Tritt

Frankfurt/Singapur, 21. Apr (Reuters) - Die Turbulenzen am Ölmarkt verunsichern die Anleger in Asien. Auch Anzeichen dafür, dass die Coronavirus-Pandemie noch länger andauern könnte, lasteten auf der Stimmung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte davor, die massiven Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens zu rasch aufzuheben, weil andernfalls eine neuerliche Infektionswelle drohe. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei zwei Prozent im Minus bei 19.280,78 Punkten. Der Preis für leichtes US-Öl war am Montag kollabiert und weit in den negativen Bereich gefallen. Am Dienstag kostete ein Barrel (159 Liter) wieder 1,4 Dollar. "Die Ölpreisauktion war gruselig", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets. "Es deutet darauf hin, dass Angebot und Nachfrage zerstört wurden." Der US-Ölpreis leidet darunter, dass die Lager überfüllt sind und zugleich die Produktion nicht so schnell gedrosselt werden kann wie eigentlich nötig. "Auch wenn die Corona-Einschränkungen in den kommenden Wochen gelockert werden, ist die Welt für eine ganze Weile mit Öl überversorgt", sagte Kerry Craig, Stratege bei JP Morgan Asset Management. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.280,78 -2,0 Topix 1.415,89 -1,2 Shanghai 2.821,47 -1,1 CSI300 3.800,00 -1,4 Hang Seng 23.835,43 -2,0 Kospi 1.879,60 -1,0 Euro/Dollar 1,0841 Pfund/Dollar 1,2411 Dollar/Yen 107,44 Dollar/Franken 0,9696 Dollar/Yuan 7,0833 Dollar/Won 1.229,46 (Reporterin: Christina Amann. Redigiert von Hans-Edzard Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)