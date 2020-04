MÄRKTE-Hoffnung auf Virus-Medikament treibt Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 30. Apr (Reuters) - Getrieben von der Hoffnung auf ein wirksames Medikament gegen die Lungenkrankheit COVID-19 haben Anleger in Asien am Donnerstag bei Aktien zugegriffen. An der Börse in Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 2,1 Prozent auf 20.193 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um rund ein Prozent. Auch an den Börsen in China ging es aufwärts, zeitweise erreichten die Kurs in Shanghai den höchsten Stand seit sieben Wochen. Das von dem Pharmakonzern Gileads hergestellte antivirale Medikament Remdesivir werde die Standardtherapie für COVID-19-Patienten werden, teilte der führende Immunologe und US-Regierungsberater Anthony Fauci mit. Frühe Ergebnisse einer Studie deuteten darauf hin, dass es die Genesung beschleunige. "Jede positive medizinische Entwicklung ist hilfreich", sagte Westpac-Analyst Sean Callow. "Aber niemand sollte mit einem großen Durchbruch rechnen - der Schlüssel für die Märkte ist die Kontrolle der Ausbreitung des Virus." Doch auch dort gebe es positive Anzeichen. Ein Anstieg der Ölpreise half Aktien von Öl- und Gaskonzernen wie Inpex und Japan Petroleum Exploration nach oben. Sie stiegen um fünf Prozent und 2,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.193,69 +2,1 Topix 1.464,03 +1,0 Shanghai 2.859,20 +1,3 CSI300 3.911,70 +1,2 Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,0863 Pfund/Dollar 1,2469 Dollar/Yen 106,44 Dollar/Franken 0,9742 Dollar/Yuan 7,0496 Dollar/Won 1.203,91 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)