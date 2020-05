MÄRKTE-Lockerung von Restriktionen schiebt Asien-Börsen an

* Börsen in Tokio und Shanghai wegen Feiertags zu * Ölpreis zieht an Frankfurt/Tokio, 05. Mai (Reuters) - Die schrittweise Lockerung der Restriktionen zur Eindämmung des Coronavirus stimmt Anleger an den Aktienmärkten in Fernost optimistisch. Wegen eines Feiertags blieben die Börsen in Japan und auf dem chinesischen Festland am Dienstag allerdings geschlossen. In Australien zog der Index 1,6 Prozent an, in Hongkong und Taiwan ging es knapp ein Prozent nach oben. "Der Markt kostet die Idee aus, dass sich die Dinge verbessern", sagte Gene McGillian, Vize-Präsident des Marktforschungsinstitutes Tradition Energy in Connecticut. Die Aussicht auf eine Erholung der Wirtschaft sorgt zugleich beim Ölpreis für Aufwind. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 23.801,46 +0,8 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,0910 Pfund/Dollar 1,2467 Dollar/Yen 106,66 Dollar/Franken 0,9650 Dollar/Yuan 7,0602 Dollar/Won 1.219,70 (Reporter: Alun John, David Henry; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)