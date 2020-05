MÄRKTE-Technologiewerte an Chinas Börsen gefragt - Feiertag in Tokio

Frankfurt/Shanghai, 06. Mai (Reuters) - Anleger in Asien haben am Mittwoch bei chinesischen Technologiewerten zugegriffen. Die Börse in Shanghai machte deswegen Boden gut und notierte 0,5 Prozent höher. Im Fokus standen die politischen Spannungen zwischen den USA und China. Die schrittweise Lockerung der Restriktionen zur Eindämmung des Coronavirus stimmte Anleger an den Aktienmärkten in Hongkong und Südkorea optimistisch. In Tokio blieben die Handelsplätze feiertagsbedingt geschlossen. In China legten Aktien von Chipherstellern besonders zu. Der Branchenindex gewann mehr als fünf Prozent. Investoren gehen davon aus, dass China angesichts des Disputes mit den USA mit Hochdruck an der Unabhängigkeit seiner Technologiebranche arbeitet. Zudem spekulierten Marktteilnehmer mit Blick auf den Ende Mai stattfindenden Volkskongress auf weitere konjunkturstützende Maßnahmen der Regierung. US-Präsident Donald Trump hat China wiederholt als Quelle der Pandemie ins Visier genommen und gedroht, das Land deswegen zur Rechenschaft zu ziehen. Am Dienstag forderte er China auf, die Ursprünge des neuartigen Coronavirus offenzulegen. Die Anleger seien deswegen sehr vorsichtig und wiegen ab, wie Chinas Reaktionen sein könnten, sagte Stratege Stephen Innes von AxiCorp. "Und diejenige, die am meisten wehtun würde, wäre, dass China die Einfuhr von amerikanischem Öl reduziert." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.874,93 +0,5 CSI300 3.932,18 +0,5 Hang Seng 24.193,73 +1,4 Kospi 1.928,76 +1,8 Euro/Dollar 1,0826 Pfund/Dollar 1,2430 Dollar/Yen 106,39 Dollar/Franken 0,9728 Dollar/Yuan 7,0878 Dollar/Won 1.222,22 (Reporter: Luoyan Liu, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)