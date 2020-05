MÄRKTE-Überraschend starke China-Daten stützen Asiens Börsen

Frankfurt/Sydney, 07. Mai (Reuters) - Ein überraschendes Exportplus der chinesischen Wirtschaft hat am Donnerstag für etwas Erleichterung an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Nach zeitweiligen Verlusten schloss in Tokio der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent fester bei 19.674,77 Punkten. In China lagen die Kurse leicht im Minus. Die chinesischen Ausfuhren legten im April nach Zolldaten um 3,5 Prozent zu, während von Reuters befragte Analysten mit einem Rückgang um 15,7 Prozent gerechnet hatten. Es ist das erste Plus seit Dezember 2019. Das neuartige Coronavirus wurde erstmals in China nachgewiesen, dort wurden die Fabriken schon im Januar geschlossen. Sie konnten auch zu einem Zeitpunkt geöffnet werden, zu dem im Westen im Kampf gegen den Erreger die massiven Einschränkungen verhängt wurden. Für Gesprächsstoff sorgten auch die Pläne der US-Regierung, im kommenden Quartal deutlich mehr Geld am Markt aufzunehmen. Insgesamt plant das Finanzministerium, Anleihen im Volumen von 2,999 Billionen Dollar auszugeben, fünfmal so viel wie im bisherigen Rekordquartal. Allein kommende Woche sollen 96 Milliarden Dollar auf den Markt gebracht werden, die meisten davon mit längeren Laufzeiten. Die Renditen der 30-jährigen Papiere stiegen um sieben Basispunkte auf 1,4 Prozent, das ist der stärkste Tagesanstieg seit Mitte März. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.674,77 +0,3 Topix 1.426,73 -0,3 Shanghai 2.875,38 -0,1 CSI300 3.932,39 -0,1 Hang Seng 23.995,05 -0,6 Kospi 1.929,28 +0,0 Euro/Dollar 1,0796 Pfund/Dollar 1,2359 Dollar/Yen 106,28 Dollar/Franken 0,9747 Dollar/Yuan 7,0929 Dollar/Won 1.224,92 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)