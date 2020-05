MÄRKTE-Wall Street zieht asiatische Börsen nach oben

Sydney, 08. Mai (Reuters) - Im Schlepptau der Wall Street haben auch die Kurse an den asiatischen Börsen am Freitag zugelegt. Für Erleichterung sorgten auch positive Signale aus Gesprächen zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 20.026 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1451 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 106,36 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0725 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9719 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0844 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0540 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2394 Dollar. (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)