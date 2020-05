MÄRKTE-Mögliche Annäherung USA/China gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 08. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Annährung im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Zudem setzten sie auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie, sagte Kazushige Kaida, Devisen-Chef der State Street Bank. Es sei allerdings unklar, wie stark diese 2020 ausfallen werde. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 2,5 Prozent auf 20.165 Punkte, die Börse Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 2895 Zähler. Zuvor hatten sich der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sowie US-Finanzminister Steven Mnuchin darauf verständigt, bei der Umsetzung des vereinbarten Handelsabkommens enger zusammenzuarbeiten. Am japanischen Aktienmarkt rutschten die Titel von Nintendo gegen den Trend um vier Prozent ab. Dank des Erfolgs seiner Spielekonsole "Switch" und des Videospiels "Animal Crossing: New Horizons" konnte der Computerspiele-Spezialist seinen operativen Quartalsgewinn zwar auf umgerechnet 775 Millionen Euro verdreifachen. Experten monierten aber, es gebe kaum vielversprechende Spiele in der Pipeline. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.179,09 +2,6 Topix 1.458,28 +2,2 Shanghai 2.893,83 +0,8 CSI300 3.962,06 +1,0 Hang Seng 24.231,71 +1,1 Kospi 1.948,28 +1,0 Euro/Dollar 1,0843 Pfund/Dollar 1,2393 Dollar/Yen 106,34 Dollar/Franken 0,9716 Dollar/Yuan 7,0731 Dollar/Won 1.219,47 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)