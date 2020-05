MÄRKTE-Gelockerte Corona-Restriktionen geben Börsen in Asien Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 11. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Normalisierung der Wirtschaft steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Genährt wurde der Optimismus von der Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in mehreren Ländern. Der japanische Nikkei-Index legte am Montag 1,1 Prozent auf 20.411 Punkte zu, die Börse Hongkong 1,4 Prozent auf 24.567 Zähler. Der Aktienmarkt im chinesischen Shanghai kam dagegen kaum vom Fleck. "Anleger sind fest entschlossen, sich auf das Positive zu konzentrieren", sagte Yasuo Sakuma, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Libra. Selbst schlechte Nachrichten brächten sie nicht aus dem Konzept, da sie darauf setzten, dass die Welle von Hiobsbotschaften ihren Scheitelpunkt bereits überschritten habe. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt zählte der Chipindustrie-Zulieferer Sumco mit einem Kursplus von knapp sechs Prozent. Der operative Gewinn brach zwar um mehr als 40 Prozent ein. Er sei aber besser ausgefallen als erwartet, schrieb Experte Yoshihiro Azuma von der Investmentbank Jefferies. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.390,66 +1,1 Topix 1.480,62 +1,5 Shanghai 2.891,24 -0,1 CSI300 3.956,31 -0,2 Hang Seng 24.577,00 +1,4 Kospi 1.938,38 -0,4 Euro/Dollar 1,0841 Pfund/Dollar 1,2412 Dollar/Yen 106,94 Dollar/Franken 0,9710 Dollar/Yuan 7,0815 Dollar/Won 1.219,85 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)