MÄRKTE-Sorge vor zweiter Infektionswelle belastet Börsen in Asien

* Fünf neue Corona-Infektionen in Wuhan * schrittweise Aufhebung der Restriktionen in vielen Ländern * Anleger besorgt Frankfurt/Tokio, 12. Mai (Reuters) - Aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle sind die Anleger an den Börsen in Fernost am Dienstag in Deckung geblieben. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan, wo die Coronavirus-Pandemie ihren Ursprung hatte, wurden erstmals nach Aufhebung der Restriktionen wieder fünf neue Fälle gemeldet. Angesichts der schrittweisen Lockerung der Kontakt- und Ausgangsverbote in vielen Ländern verstärkte das die Furcht vor wieder zunehmenden Infektionszahlen. "Eine Erholung an den Aktienmärkten dürfte vorerst anfällig sein, da die Märkte auf Blessuren im Finanzsystem und anderswo in der Wirtschaft achten werden, wenn die Virusinfektionen zunehmen", mahnten die Experten von OCBC Investment Research. In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,1 Prozent ein auf 20.366 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent auf 1476 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. In Hongkong gab der Index 1,8 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.366,48 -0,1 Topix 1.476,72 -0,3 Shanghai 2.889,87 -0,2 CSI300 3.956,84 -0,1 Hang Seng 24.192,27 -1,7 Kospi 1.922,17 -0,7 Euro/Dollar 1,0820 Pfund/Dollar 1,2332 Dollar/Yen 107,57 Dollar/Franken 0,9719 Dollar/Yuan 7,0897 Dollar/Won 1.224,24 (Reporter: Swati Pandey; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)