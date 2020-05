MÄRKTE-Furcht vor zweiter Infektionswelle belastet Asien-Börsen

* Sechs neue Corona-Fälle in nordostchinesischer Stadt * Hoffen und Bangen nach Lockerungen * Handelsspannungen zwischen USA und China Frankfurt/Tokio, 13. Mai (Reuters) - Die Angst vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle hat die asiatischen Aktienmärkte auch am Mittwoch fest im Griff gehalten. Nach sechs neuen Corona-Fällen verhängte die nordostchinesische Stadt Jilin neue Reiserestriktionen. Zuvor hatte der führende US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci gewarnt, eine vorzeitigen Aufhebung der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie könnte zu zusätzlichen Ausbrüchen des Virus führen. Dies hatte bereits die Kurse an der Wall Street belastet. Mit Sorge blickten die Anleger zudem auf die wieder zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 20.267 Punkte nach. Die Börse in Shanghai machte anfängliche Verluste im Handelsverlauf wieder wett. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Unter Druck war vor allem der Finanz- sowie der Immobiliensektor. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um ein Prozent. "Es ist ganz klar, dass die Beschränkungen wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben und die Erholung Jahre und nicht Wochen dauern wird", sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege beim Online-Broker CMC Markets in Sydney. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.245,31 -0,6 Topix 1.474,69 -0,1 Shanghai 2.889,72 -0,1 CSI300 3.955,56 -0,1 Hang Seng 24.205,19 -0,2 Kospi 1.932,29 +0,5 Euro/Dollar 1,0853 Pfund/Dollar 1,2286 Dollar/Yen 107,11 Dollar/Franken 0,9688 Dollar/Yuan 7,0894 Dollar/Won 1.224,23 (Reporter: Stanley White, Suzanne Barlyn; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)