MÄRKTE-Asiatische Aktien folgen nach Powell-Äußerung der Wall Street ins Minus

New York, 14. Mai (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag empfindlich auf die Warnungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor einer langwierigen Rezession reagiert. Fed-Chef Powell gab am Mittwoch seine nüchterne Bilanz der US-Wirtschaft bekannt, die von hohen Arbeitsplatzverlusten geprägt ist. Auch die Aussagen des führenden US-Experten für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, lösten bei den Anlegern Bedenken darüber aus, wie die Wirtschaft aus wochenlangen Beschränkungen hervorgehen würde. Der Leiter der des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) hatte bei seiner Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Senats ausgesagt, dass sich der Staat bis zum Vorliegen eines Impfstoffes auf die bewährten Maßnahmen und Beschränkungen konzentrieren solle, um eine Verbreitung des Virus einzudämmen. Eine zu frühe Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens könne nicht nur Menschen, sondern auch die Erholung der Wirtschaft gefährden.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 20.138 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1463 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,89 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0964 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9728 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0810 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0516 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2214 Dollar.