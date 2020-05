MÄRKTE-Furcht vor zweiter Welle und Powell-Worte lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Singapur, 14. Mai (Reuters) - Die Furcht vor einer zweiten Welle in der Coronavirus-Pandemie belastet die Aktienmärkte in Asien. Auch die Warnungen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vor einer schweren Rezession verschreckten die Investoren. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 1,7 Prozent schwächer bei 19.914,78 Punkten aus dem Handel. In China gaben die Kurse ebenfalls nach. "Wir denken nicht, dass der Markt wieder auf die Tiefststände zurückfällt, aber er hat wahrscheinlich das beste bereits gesehen, und deswegen erwarte ich eine Korrektur", sagte Tony Huntley, Chefinvestor beim Fondsmanager Adansonia Capital. "Meine größte Sorge dabei ist, dass wir eine zweite Welle von Neuinfektionen sehen." Sowohl China als auch Südkorea haben derzeit mit Neuerkrankungen zu kämpfen und mussten wieder verschärfte Regelungen einführen. Fed-Chef Powell warnte davor, dass die wirtschaftlichen Folgen drastisch ausfallen könnten. "Der vorausliegende Weg ist äußerst unsicher, zudem bestehen signifikante Risiken", sagte Powell. Die Rezession könnte so schwer ausfallen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Er forderte vermehrte Anstrengungen der Politik und zusätzliche Konjunkturprogramme. Ein ungewöhnlicher Schritt für Powell, der sich bislang mit Empfehlungen an die Politik zurückgehalten hat. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.914,78 -1,7 Topix 1.446,55 -1,9 Shanghai 2.876,17 -0,8 CSI300 3.932,63 -0,9 Hang Seng 23.838,36 -1,4 Kospi 1.919,11 -1,1 Euro/Dollar 1,0804 Pfund/Dollar 1,2199 Dollar/Yen 106,80 Dollar/Franken 0,9730 Dollar/Yuan 7,0964 Dollar/Won 1.228,01 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)