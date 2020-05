MÄRKTE-China-Daten geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 15. Mai (Reuters) - Überraschend starke chinesische Konjunkturdaten beenden die Talfahrt des asiatischen Aktienmärkte vorerst. Die latente Furcht vor einem Wiederaufflammen des Zollstreits zwischen den USA und China verhinderte aber größere Kursgewinne. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,6 Prozent auf 20.025 Punkte. Die Börse Shanghai gewann 0,1 Prozent auf 2872 Zähler. Die chinesische Industrieproduktion stieg den Angaben zufolge im April um 3,9 Prozent, mehr als doppelt so stark wie erwartet. "Die Zahlen signalisieren, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal steigen könnte", sagte Anlagestratege Wang Shenshen von der Investmentbank Mizhuo. Vor diesem Hintergrund legten die Aktien der japanischen Technologiewerte Tokyo Electron und Advantest jeweils mehr als zwei Prozent zu. Das China-Geschäft ist für die Branche wichtig. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.056,42 +0,7 Topix 1.453,77 +0,5 Shanghai 2.873,50 +0,1 CSI300 3.921,48 -0,1 Hang Seng 23.863,82 +0,1 Kospi 1.929,63 +0,2 Euro/Dollar 1,0802 Pfund/Dollar 1,2205 Dollar/Yen 107,19 Dollar/Franken 0,9732 Dollar/Yuan 7,1008 Dollar/Won 1.230,15 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)