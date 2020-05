MÄRKTE-Lockerungen in Corona-Krise schieben Asien-Börsen an

* Anleger hoffen auf Anspringen der Wirtschaft * Handelsstreit zwischen USA und China belastet * Softbank mit Rekordverlust Frankfurt/Tokio, 18. Mai (Reuters) - Die schrittweise Aufhebung von Beschränkungen in der Corona-Krise lässt Anleger in Fernost auf eine zügige Erholung der Wirtschaft hoffen. "Die Volkswirtschaften Europas und der USA haben wahrscheinlich im April ihren Tiefpunkt erreicht und beginnen langsam wieder zum Leben zu erwachen", erklärte Christian Keller, Ökonom bei Barclays. Trotz der weiter herrschenden Unsicherheit über die längerfristigen Auswirkungen für die Wirtschaft griffen Anleger zum Wochenauftakt bei Aktien zu. In Tokio zog der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 20.133 Punkte an. Abnehmende Infektionszahlen ließ Anleger auf einen weiteren Abbau von Restriktionen hoffen. Allerdings sorgten die jüngsten Daten aus Japan für Verunsicherung. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht. Auch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China drückten auf die Stimmung. Infolge gaben mit der Chipproduktion verbundene Unternehmen und Hersteller von elektrischen Komponenten nach. Bei den Einzelwerten stand der japanische Technolgie-Investor Softbank im Fokus. Nach fehlgeschlagenen Beteiligungen wies der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordverlust von umgerechnet rund zwölf Milliarden Euro aus. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.133,73 +0,5 Topix 1.459,29 +0,4 Shanghai 2.874,64 +0,2 CSI300 3.924,13 +0,3 Hang Seng 23.889,69 +0,4 Kospi 1.937,11 +0,5 Euro/Dollar 1,0824 Pfund/Dollar 1,2107 Dollar/Yen 107,17 Dollar/Franken 0,9709 Dollar/Yuan 7,1128 Dollar/Won 1.232,99 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)