MÄRKTE-Hoffnung in Corona-Krise treibt asiatische Aktienmärkte an

* Positive Testergebnisse bei möglichem Impfstoff * Unsicherheit bleibt * Nikkei 1,5 Prozent fester Frankfurt/Tokio, 19. Mai (Reuters) - Die Hoffnung auf eine schnelle Überwindung der Corona-Krise lässt Anleger in Fernost bei Aktien zugreifen. Für Rückenwind sorgten am Dienstag ermutigende Testergebnisse eines möglichen Covid-19-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna. Die positiven frühen Testergebnisse hatten zuvor bereits die US-Börsen beflügelt. Investoren verknüpfen die Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff mit einer schneller als erwarteten wirtschaftlichen Erholung. Allerdings herrscht weiter Unsicherheit über die genauen Auswirkungen der Pandemie auf das weltweite Wirtschaftswachstum. "Es kann der Fall sein, dass die Liquidität der Zentralbanken die Märkte betäubt, die dann Risiken wie überschuldete Unternehmens- und Staatsbilanzen, steigende Infektionszahlen und eine schleppende Erholung übersehen", schrieben die Analysten von Perpetual in einer Mitteilung. Auch in Europa soll es mehr Unterstützung im Kampf gegen die Krise geben. Deutschland und Frankreich wollen den von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffenen EU-Staaten mit einem 500 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds helfen. In Tokio stieg der Nikkei-Index 1,5 Prozent auf 20.433 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. In Australien und Hongkong zogen die Indizes rund zwei Prozent an. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.433,45 +1,5 Topix 1.486,05 +1,8 Shanghai 2.896,47 +0,7 CSI300 3.954,84 +0,8 Hang Seng 24.436,67 +2,1 Kospi 1.980,61 +2,3 Euro/Dollar 1,0939 Pfund/Dollar 1,2249 Dollar/Yen 107,38 Dollar/Franken 0,9723 Dollar/Yuan 7,1070 Dollar/Won 1.224,36 (Reporter: Swati Pandey; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)