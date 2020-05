MÄRKTE-Zweifel an Corona-Impfstoff belasten Asien-Börsen

* Experten - Belege für Impfstoff-Testergebnisse fehlen * Analysten sehen Stabilisierung am Markt * Positive Impulse durch sinkende Infektionszahlen in Japan Frankfurt/Tokio, 20. Mai (Reuters) - Anleger in Fernost haben sich am Mittwoch verhalten gezeigt. Auf die Stimmung drückte ein Medienbericht, in dem die Ergebnisse eines Tests zu einem möglichen Coronavirus-Impfstoff von Moderna infrage gestellt wurden. Die vorgelegten Zwischenergebnisse des US-Biotechunternehmens für den Impfstoff-Kandidaten würden noch keine notwendigen Belege liefern, die zur Bewertung der Wirksamkeit nötig seien, berichtete das auf den Gesundheitssektor spezialisierte US-Onlineportal Stat News unter Berufung auf Experten. "Dies ist wahrscheinlich mehr eine Stabilisierung als alles andere, weil die Märkte bei den Lockerungen und der Aussicht auf eine V-förmige Erholung stark reagiert haben", sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin bei Tribeca Investment Partners in Australien. "Der Markt ist ein wenig richtungslos. Ich vermute, dass wir noch viele schwache Wirtschaftsdaten sehen werden." Anleger würden nun den Fokus vor allem auf Kommentare zum Ausblick von Unternehmen und Umfragen zum Vertrauen in die weitere wirtschaftliche Entwicklung legen. In China warteten Investoren zudem auf Hinweise der Regierung zu Plänen für die Wirtschaft. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab ebenfalls leicht nach. In Japan sorgten abnehmende Infektionszahlen und die Aussicht auf einen Neustart der Wirtschaft für positive Impulse. Der Nikkei-Index stieg 0,9 Prozent auf 20.623 Punkte. In Australien zeigte sich der Index wenig verändert. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.614,41 +0,9 Topix 1.494,69 +0,6 Shanghai 2.886,97 -0,4 CSI300 3.940,87 -0,4 Hang Seng 24.348,77 -0,2 Kospi 1.987,93 +0,4 Euro/Dollar 1,0941 Pfund/Dollar 1,2256 Dollar/Yen 107,74 Dollar/Franken 0,9697 Dollar/Yuan 7,1016 Dollar/Won 1.229,83 (Reporter: Tom Westbrook, Chris Prentice; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)