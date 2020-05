MÄRKTE-Asien-Börsen legen Verschnaufpause ein

Tokio/Frankfurt, 21. Mai (Reuters) - Vor der jährlichen Sitzung des chinesischen Volkskongresses in China haben sich die Anleger in Asien am Donnerstag kaum aus der Deckung gewagt. Furcht vor den langfristigen Auswirkungen der Pandemie dämpfte die Freude über die Wiederbelebung von Teilen der Wirtschaft in vielen Ländern weltweit, die die Kurse zuletzt angetrieben hatte. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent schwächer bei 20.552,31 Punkten aus dem Handel. Auf die Stimmung drückten die jüngsten Exportdaten: Wegen der Coronavirus-Pandemie verkauften die Firmen des Landes im April 21,9 Prozent weniger ins Ausland als vor Jahresfrist - das ist der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise. "Die Aktienmärkte sind weiter auf Erholungskurs, aber das Tempo war zuletzt etwas schnell, und wir stoßen auf Widerstand", sagte Kiyoshi Ishiagane, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung MItsubishi UFJ Kokusai. "Der weltweite Dienstleistungssektor wurde dezimiert. Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit lässt darauf schließen, dass die wirtschaftliche Erholung dauern wird." In China lagen die Kurse leicht im Minus. Am Freitag tritt der Volkskongress zusammen. Hauptaugenmerk wird auf dem Bericht von Ministerpräsident Li Keqiang liegen, in dem er wichtige wirtschaftliche Ziele und Details zu Konjunkturpaketen vorlegen dürfte. Wegen der Corona-Krise dürften die Pläne der Regierung noch stärker im Fokus der Anleger stehen als sonst. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.552,31 -0,2 Topix 1.491,21 -0,2 Shanghai 2.877,25 -0,2 CSI300 3.926,40 -0,2 Hang Seng 24.331,32 -0,3 Kospi 2.001,64 +0,6 Euro/Dollar 1,0956 Pfund/Dollar 1,2196 Dollar/Yen 107,69 Dollar/Franken 0,9661 Dollar/Yuan 7,1030 Dollar/Won 1.230,72 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)