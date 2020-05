MÄRKTE-Streit um Hongkong lastet auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 22. Mai (Reuters) - Neue Spannungen zwischen China und Hongkong verderben den asiatischen Anlegern zum Wochenschluss die Kauflaune. In Hongkong sank der Hang Seng um bis zu 5,7 Prozent und notierte so niedrig wie seit Anfang April nicht mehr. Auch in China gaben die Kurse nach. China plant ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong, wie ein chinesischer Regierungsvertreter ankündigte. US-Präsident Donald Trump kritisierte die Entscheidung scharf und kündigte eine "sehr starke" Reaktion auf alle Schritte an, die zu einer stärkeren Kontrolle der chinesischen Regierung über die ehemalige britische Kronkolonie führt. Derzeit steht noch ein Bericht des US-Außenministeriums aus, ob Hongkong über ausreichend Autonomierechte verfügt, um weiterhin von den USA bevorzugt behandelt zu werden. "Der Bericht könnte kommenden Monat vorgelegt werden, und es besteht die Gefahr, dass die Spannungen zwischen den USA und China bis dann zunehmen", sagte Ei Kaku, Währungsstratege beim Finanzdienstleister Nomura Securities. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,8 Prozent schwächer bei 20.388,16 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht verbleibt damit ein Plus von 1,8 Prozent. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Firmenzahlen in Japan herausfordernd werden", sagte Soichiro Matsumoto, Chefinvestor für Japan bei der Bank Credit Suisse. "In dieser Wochen waren die Anleger zwischen der wirtschaftlichen Realität und dem Handelsthema USA/China sowie den politischen Spannungen gefangen." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.388,16 -0,8 Topix 1.477,80 -0,9 Shanghai 2.824,52 -1,5 CSI300 3.840,17 -1,9 Hang Seng 23.085,88 -4,9 Kospi 1.968,11 -1,5 Euro/Dollar 1,0927 Pfund/Dollar 1,2203 Dollar/Yen 107,41 Dollar/Franken 0,9713 Dollar/Yuan 7,1208 Dollar/Won 1.236,65 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)