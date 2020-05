MÄRKTE-Japans Börse im Aufwind - Hongkong unter Druck

Frankfurt/Tokio, 25. Mai (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der japanischen Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Epidemie gibt der dortigen Börse Auftrieb. Der Nikkei-Index stieg am Montag um 1,6 Prozent auf 20.717 Punkte. Die Börse Shanghai kam mit 2814 Zählern dagegen kaum vom Fleck und der Hongkonger Hang Seng rutschte sogar um 0,6 Prozent ab. Hier lasteten die Spannungen zwischen den USA und China auf der Stimmung, sagte Takuya Kanda, Chef-Analyst des Research-Instituts Gaitame.com. "Die Lage war schon schlecht und wird sich wegen des Sicherheitsgesetzes für Hongkong sicher noch verschlimmern." Die Zentralregierung in Peking will mit ihrem Vorstoß künftig Sicherheitskräfte in die Sonderverwaltungszone verlegen können. Die USA kritisieren die Pläne. In Japan machte Investoren die geplante Aufhebung des Notstandes in der Region Tokio Mut. Außerdem plant die Regierung ein weiteres, umgerechnet 862 Milliarden Euro schweres Hilfspaket, um die Pandemie-Folgen abzufedern. Vor diesem Hintergrund gewannen die Indizes für die konjunkturabhängigen Branchen Transport, Eisen und Stahl sowie Immobilien um bis zu 7,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.714,91 +1,6 Topix 1.499,59 +1,5 Shanghai 2.812,88 +0,0 CSI300 3.819,67 -0,1 Hang Seng 22.792,33 -0,6 Kospi 1.985,15 +0,8 Euro/Dollar 1,0887 Pfund/Dollar 1,2172 Dollar/Yen 107,70 Dollar/Franken 0,9728 Dollar/Yuan 7,1374 Dollar/Won 1.243,65 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)