MÄRKTE-Asiatische Börsen bauen auf Wiedereröffnung der Weltwirtschaft

Sydney, 26. Mai (Reuters) - Die asiatischen Anleger konnten am Dienstag über die Spannungen zwischen den USA und China hinwegsehen und gerieten über weitere Konjunkturimpulse in Kauflaune. “Die Spannungen zwischen den USA und China schwelten weiterhin im Hintergrund, aber die Aktienanleger scheinen mehr an der Aussicht auf eine Wiedereröffnung von Volkswirtschaften rund um den Globus interessiert zu sein”, sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei NAB. Die Beendigung des landesweiten Ausnahmezustands in Japan, die Aufhebung der Ausgangssperren in Spanien und die Aussicht auf die Wiedereröffnung einiger Geschäft am 1. Juni in England habe die Hoffnungen der Anleger auf eine Erholung der Weltwirtschaft gestärkt.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent höher bei 21.197 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit Anfagng März, als sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus gerade erst anfingen sich abzuzeichnen. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent und lag bei 1526 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,83 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1317 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9708 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0909 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0594 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2205 Dollar. (Reporter: Wayne Cole Bearbeitet von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)