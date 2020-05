MÄRKTE-Anleger in Asien setzen auf anziehende Konjunktur

* Nikkei zieht 2,6 Prozent an * Lockerungen der Auflagen heben Stimmung * Weitere Konjunkturhilfen von Chinas Zentralbank Tokio, 26. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf eine Belebung der Konjunktur lässt Anleger an den asiatischen Aktienmärkten zugreifen. Die schrittweise Aufhebung der einschneidenden Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ließ Investoren am Dienstag hoffen, dass auch die Wirtschaft wieder anspringt. "Die Spannungen zwischen den USA und China schwelten weiterhin im Hintergrund, aber die Aktienanleger scheinen mehr an der Aussicht auf eine Wiedereröffnung von Volkswirtschaften rund um den Globus interessiert zu sein", sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei NAB. Vor allem die Beendigung des landesweiten Ausnahmezustands in Japan, die Aufhebung von Ausgangssperren in Spanien sowie die Aussicht auf die Wiedereröffnung von Geschäften am 1. Juni in England habe die Hoffnungen auf eine Erholung der Weltwirtschaft geschürt. Zudem plant die Regierung in Deutschland Medienberichten zufolge eine Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni, wenn die Entwicklung der Corona-Pandemie dies zulasse. In Tokio kletterte der Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 21.271 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen zog rund ein Prozent an, nachdem die chinesischen Währungshüter weitere Wirtschaftshilfen in Aussicht stellten. In Südkorea legte der Index 1,8 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.271,17 +2,6 Topix 1.534,73 +2,2 Shanghai 2.842,99 +0,9 CSI300 3.868,36 +1,0 Hang Seng 23.475,37 +2,3 Kospi 2.029,78 +1,8 Euro/Dollar 1,0920 Pfund/Dollar 1,2239 Dollar/Yen 107,85 Dollar/Franken 0,9706 Dollar/Yuan 7,1343 Dollar/Won 1.234,57 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)