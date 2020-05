MÄRKTE-Politische Spannungen in Hongkong belasten Asien-Börsen

Tokio, 27. Mai (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio legten die Kurse zu. Anleger hofften auf eine rasche Erholung der Wirtschaft. Die japanische Regierung schnürt ein zweites Konjunkturpaket im Kampf gegen die Corona-Rezession. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,7 Prozent auf 21.419 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um ein Prozent. "Hedgefonds, die auf eine zweite Infektionswelle gesetzt hatten, müssen sich nun mit Aktien eindecken, nachdem es keinen zweiten Börsenabsturz gab", sagte Nomura-Stratege Masanari Takada. In China präsentierten sich die Börsen hingegen schwächer. Dort belasteten der Konflikt um das von China geplante sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong und die deswegen wachsenden Spannungen zwischen den USA und China die Märkte. US-Präsident Donald Trump kündigte noch für diese Woche Maßnahmen gegen China an, nannte aber keine konkreten Details. "Das Ausmaß dieser möglichen Sanktionen ist ungewiss", sagten Analysten des Bankhauses NAB. Bei Protesten gegen Chinas Pläne im Hongkonger Finanzviertel setzte die Polizei Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.419,23 +0,7 Topix 1.549,47 +1,0 Shanghai 2.833,52 -0,5 CSI300 3.839,69 -0,9 Hang Seng 23.151,31 -1,0 Kospi 2.031,20 +0,1 Euro/Dollar 1,0953 Pfund/Dollar 1,2303 Dollar/Yen 107,54 Dollar/Franken 0,9669 Dollar/Yuan 7,1608 Dollar/Won 1.234,40 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)