MÄRKTE-Japans Börse im Aufwind - Shanghai und Hongkong tiefer

Frankfurt/Tokio, 28. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft decken sich Anleger mit japanischen Aktien ein. Der Nikkei-Index stieg am Donnerstag um knapp zwei Prozent auf 21.825 Punkte. Die chinesischen Börsen gaben dagegen wegen des Streits über ein Sicherheitsgesetz für Hongkong nach. Die Leitindizes von Shanghai und Hongkong fielen um 0,3 Prozent auf 2830 Punkte und um 1,3 Prozent auf 22.987 Zähler. Insidern zufolge erwägen die USA, Hongkong den bevorzugten Zollstatus abzuerkennen. "Damit würden alle Zölle, die für chinesische Waren gelten, auch auf Ausfuhren aus Hongkong angewendet", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. In Japan würden diese Risiken ausgeblendet, sagte Anlagestratege Yukio Ishizuki vom Brokerhaus Daiwa. Stattdessen setzten Investoren auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise. Vor diesem Hintergrund griffen sie vor allem bei jenen Werten zu, die in den vergangenen Monaten unter die Räder gekommen waren. Dies verhalf den Branchen-Indizes für Banken, Versicherungen, Brokerhäuser und Stahlkocher zu Kursgewinnen von bis zu 4,1 Prozent. Gefragt waren auch die Papiere von Nissan und Mitsubishi, die sich um 7,1 und 5,4 Prozent verteuerten. Die beiden Autobauer wollen ihre Partnerschaft mit dem französischen Konzern Renault vertiefen, um Kosten zu sparen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.821,71 +1,9 Topix 1.577,34 +1,8 Shanghai 2.828,65 -0,3 CSI300 3.831,99 -0,4 Hang Seng 23.003,48 -1,3 Kospi 2.031,23 +0,0 Euro/Dollar 1,1015 Pfund/Dollar 1,2266 Dollar/Yen 107,87 Dollar/Franken 0,9681 Dollar/Yuan 7,1604 Dollar/Won 1.240,25 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)