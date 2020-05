MÄRKTE-Hongkong-Streit verunsichert Anleger in Asien

Frankfurt/Singapur, 29. Mai (Reuters) - Der Streit zwischen den USA und China wegen des neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong hat zum Wochenschluss die Anleger in Fernost verunsichert. An der japanischen Börse in Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,2 Prozent tiefer bei 21.877,89 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht bleibt damit aber immer noch ein kräftiges Plus von 7,3 Prozent. In China lagen die Kurse kaum verändert. Chinas Parlament hatte am Donnerstag den Weg für das umstrittene Sicherheitsgesetzt geebnet. US-Präsident Donald Trump kündigte eine harte Reaktion an und will sich dazu vor der Presse äußern. "Das wird als größere Bedrohung für die Rally und die Erholung gesehen", sagte Shane Oliver, Chefvolkswirt beim australischen Vermögensverwalter AMP Capital. Trump könnte Strafzölle, Reisebeschränkungen oder Finanzsanktionen gegen einzelne chinesische Regierungsvertreter verhängen. "Wenn es am relativ milden Ende ist, dann denke ich nicht, dass die Erholungsrally beendet wäre, aber wenn es extremer wird, mit Strafzöllen und harten Schritten gegen Hongkong, dann wird es problematisch." Viele Anleger brachten ihr Geld in Sicherheit. Das trieb den Yen auf ein Zwei-Wochen-Hoch, ein Dollar kostete mit 107,06 Yen im Gegenzug so wenig wie seit dem 18. Mai nicht mehr. Am Anleihemarkt sank die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen um gut drei Basispunkte auf 0,661 Prozent - das sind mehr als 100 Basispunkte weniger als zu Jahresanfang. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.877,89 -0,2 Topix 1.563,67 -0,9 Shanghai 2.849,57 +0,1 CSI300 3.861,68 +0,1 Hang Seng 22.993,94 -0,6 Kospi 2.033,59 +0,3 Euro/Dollar 1,1097 Pfund/Dollar 1,2337 Dollar/Yen 107,13 Dollar/Franken 0,9630 Dollar/Yuan 7,1488 Dollar/Won 1.236,54 (Reporter: Tom Westbrooke und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)