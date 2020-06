MÄRKTE-Konjunkturhoffnung gibt Asien-Börsen Auftrieb - Autowerte gefragt

Frankfurt/Tokio, 03. Jun (Reuters) - Hoffnungen auf ein Anziehen der Konjunktur haben Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch bei Aktien zugreifen lassen. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf 22.613 Punkte und schloss damit auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,7 Prozent. Auch an den übrigen Handelsplätzen in Asien lagen die Indizes im Plus. Dem exportabhängigen Autosektor in Japan kam ein schwächerer Yen zugute, der zum Dollar und Euro deutlich abwertete. Die Aktien von Mazda sprangen um neun Prozent nach oben, die Papiere von Subaru und von Nissan gewannen bis zu 7,5 Prozent. Am Markt würden negative Nachrichten erstaunlich gelassen aufgenommen, sagten Händler. Die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle und die Unruhen in USA führten momentan nicht zu einem Rückzug. Es gibt zudem einige Anzeichen für eine Erholung der Geschäftstätigkeit, da die Volkswirtschaften langsam wieder in Gang kommen. Eine Umfrage zum Dienstleistungssektor in China zeigte im Mai eine Erholung auf das Niveau vor dem Virus-Ausbruch. Dennoch warnen einige Analysten, dass die Börsenrally vor allem durch nicht langfristig orientierte Spekulanten getrieben wird. "Die Kluft zwischen Aktienmarkt-Gewinnen und Realwirtschaft wächst. Viele Führungskräfte müssen sich jetzt fragen, warum die Aktien ihrer Unternehmen so stark steigen", sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.613,76 +1,3 Topix 1.599,08 +0,7 Shanghai 2.927,74 +0,2 CSI300 3.989,52 +0,2 Hang Seng 24.301,12 +1,3 Kospi 2.147,00 +2,9 Euro/Dollar 1,1212 Pfund/Dollar 1,2592 Dollar/Yen 108,68 Dollar/Franken 0,9614 Dollar/Yuan 7,1078 Dollar/Won 1.215,64 (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)